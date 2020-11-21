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  3. 21 Kasım 2020 12:15

Galatasaray Kenan Karaman transferi için gün sayıyor

Sarı-Kırmızılı yönetim, milli futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı, söz kesildi. Kulübü Fortuna Düsseldorf ise devre arasında oyuncuyu bırakmaya hâlâ yanaşmıyor. Anlaşma Ocak'ta gerçekleşmezse, Galatasaray Kenan Karaman'ı sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayacak

Galatasaray Kenan Karaman transferi için gün sayıyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ara transfer dönemine büyük bir hassasiyetle hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında gelen Kenan Karaman'la bir görüşme daha gerçekleşti.

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Galatasaray Kenan Karaman transferi için gün sayıyor

2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bizzat yürüttüğü temaslar sonucunda, Milli forvetle mutabakat sağlandı.

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Galatasaray Kenan Karaman transferi için gün sayıyor

Kenan Karaman'ın, Galatasaray'a imza atmak üzere yönetime söz verdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi, Kenan'ın kulübü Fortuna Düsseldorf'u ikna etmesi gerekiyor. Bundesliga 2'de mücadele eden Düsseldorf cephesinde ise hâlâ bu satışa sıcak bakılmadığı ifade edildi.

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Galatasaray Kenan Karaman transferi için gün sayıyor

Son gün, son saate kadar... Kenan Karaman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Eğer Almanlar bu transfere devre arasında onay vermezse, Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilecek. 

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