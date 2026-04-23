Galatasaray kendi evinde yıkıldı, Gençlerbirliği yarı finalde!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde son şampiyon Galatasaray, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Grup aşamasını kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, Başkent ekibi karşısında aradığı golü bulamadı.
Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Galatasaray, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği karşısında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak kupa macerasına noktayı koydu.
RAMS Park’ta oynanan mücadelenin ilk yarısında Galatasaray topa daha fazla sahip olan taraf olsa da Gençlerbirliği’nin katı savunmasını aşmakta zorlandı.
Her iki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği ilk 45 dakika 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya daha etkili başlayan konuk ekip Gençlerbirliği, kontra ataklarla sarı-kırmızılı savunmayı zorladı.
