Galatasaray Metin Oktay'ı kabri başında andı

'GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ ÇÖPE ATMAMAMIZ GEREKİYOR'

Şov transferlerden vazgeçip, Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamaları gerektiğini söyleyen Metin Öztürk, "Okan Hocamızın ve scout ekibinin bir planı var. Ve bu plan çerçevesinde görüşülen oyuncular var. Ama 1 liralık kişiye 5 lira verirseniz bu durum sadece bizi değil, bizden sonraki yönetimleri de bağlar. Bize çok büyük katkılar sağlayan ve bugün Florya'da olmamızı sağlayan Mustafa Cengiz başkanımı ben kürsüden eleştirmiştim. Zamanında Gomis ve Falcao transferlerinde 50 milyon Euro'yu çöpe attınız demiştim. Onun için bizim artık şov transferlerinden vazgeçip, Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamamız gerekiyor. Dursun Özbek liderliğinde 62 dönüm arazi alında stadyumdan Vadi İstanbul'a kadar. Galatasaray Adası'nın kendi tapusu dışında diğer üst kullanım alanları alındı. 50 senedir çivi çakılmamışken Kemerburgaz alındı. Bu yönetimin bir hatası var mı? Var. 5 dönemde yapacağı işi 1 dönemde yaptığı için hatası var. Bu da rakiplerimizi ürkütüyor. Bu durum da bence çok normal. 5 kaleci, 5 santrfor, 5 savunmacıyla mı oynayacağız? Bugün pek çok oyuncumuzu başka takımlara gönderme sebebimiz kadro fazlalığı. Aynı durumu Beşiktaş'ta yaşıyor. Yönetimlerde devamlılık esastır. İyi bir Galatasaraylıysanız veya başka bir takımı tutuyorsanız kendi şirketinizde 1 kere yaptığınız hesabı bu camiada 5 kere yapmanız gerekiyor. Bugün bu futbolcuların hiçbiri 6 aylığına gelmiyor. Yapılan kontratların hepsi 4 yıllık, 5 yıllık. Kulübün üzerine ilave olarak 50 milyon veya 100 milyon daha koyacaksak biz yönetim olarak; Galatasaray'a bu kadar hizmet etmiş Mustafa Cengiz Başkanımızı ben neden eleştirdim ? Kaynakları iyi değerlendirmek ve kullanmak lazım" diye konuştu.