Galatasaray mı, Fenerbahçe mi derken... Hakan Çalhanoğlu son noktayı koydu

"LAUTARO İLE KONUŞTUM, HER ŞEY YOLUNDA"

Hakan Çalhanoğlu ayrıca daha önce "Oynamak istemeyen gitsin" diyen takım kaptanı Lautaro Martinez için "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey yoluna girdi. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız" dedi.