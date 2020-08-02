Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor
Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Kaan Ayhan, dün yaptığı açıklamayla Sassuolo ile anlaştığını doğrulamıştı.
İKİNCİ PERDE Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferinde ikinci perde yarın açılıyor... BİZZAT DOĞRULAMIŞTI Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Kaan Ayhan, dün yaptığı açıklamayla Sassuolo ile anlaştığını doğrulamıştı.
"YENİ KULÜBÜME HAZIRIM" Konuyla ilgili konuşan Kaan Ayhan, "Sassuolo haberleri doğru. Serbest kalma maddemi kullanarak bu transferi gerçekleştiriyoruz. İtalya'daki yeni kulübüme hazırım." demişti.
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ AÇIKLAMALAR GELECEK" Resmi açıklamayan ilerleyen günlerde yapılacağını belirten başarılı oyuncu, "Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar gelecek. Sadece şunu söylemek istiyorum; Fortuna'ya harika 4 yıl için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.