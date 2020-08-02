Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor

İKİNCİ PERDE Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferinde ikinci perde yarın açılıyor... BİZZAT DOĞRULAMIŞTI Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Kaan Ayhan, dün yaptığı açıklamayla Sassuolo ile anlaştığını doğrulamıştı.