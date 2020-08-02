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  3. 02 Ağustos 2020 23:30

Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor

Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Kaan Ayhan, dün yaptığı açıklamayla Sassuolo ile anlaştığını doğrulamıştı.

Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor

İKİNCİ PERDE Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferinde ikinci perde yarın açılıyor... BİZZAT DOĞRULAMIŞTI Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Kaan Ayhan, dün yaptığı açıklamayla Sassuolo ile anlaştığını doğrulamıştı.

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Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor

"YENİ KULÜBÜME HAZIRIM" Konuyla ilgili konuşan Kaan Ayhan, "Sassuolo haberleri doğru. Serbest kalma maddemi kullanarak bu transferi gerçekleştiriyoruz. İtalya'daki yeni kulübüme hazırım." demişti.

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Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ AÇIKLAMALAR GELECEK" Resmi açıklamayan ilerleyen günlerde yapılacağını belirten başarılı oyuncu, "Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar gelecek. Sadece şunu söylemek istiyorum; Fortuna'ya harika 4 yıl için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor

4 YILLIK ANLAŞMA İDDİASI Sassuolo'nun Kaan Ayhan ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı ve 25 yaşındaki oyuncunun senede 1.5 milyon euro kazanacağı öne sürülmüştü.

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