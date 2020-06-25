Galatasaray Muslera yerine 3 aday belirledi!
Galatasaray'da 1. öncelik kaleci transferi... Fernando Muslera'nın yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yeni bir kaleci arayışına giren Cimbom'un rotasını Türkiye'den ve dünyadan çeşitli isimlere yönelttiği aktarıldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olmuş ve mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
Sarı kırmızılı eldivenin uzun sürecek sakatlığı sonrasında yeni kaleci arayışları başlamış ve rota 3 isme çevrilmişti.