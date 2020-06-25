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  3. 25 Haziran 2020 14:10

Galatasaray Muslera yerine 3 aday belirledi!

Galatasaray'da 1. öncelik kaleci transferi... Fernando Muslera'nın yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yeni bir kaleci arayışına giren Cimbom'un rotasını Türkiye'den ve dünyadan çeşitli isimlere yönelttiği aktarıldı.

Galatasaray Muslera yerine 3 aday belirledi!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olmuş ve mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

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Galatasaray Muslera yerine 3 aday belirledi!

Muslera bu maçta ağır bir şekilde sakatlanarak oyundan çıkmış ve sonrasında ameliyat olmuştu.

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Galatasaray Muslera yerine 3 aday belirledi!

Sarı kırmızılı eldivenin uzun sürecek sakatlığı sonrasında yeni kaleci arayışları başlamış ve rota 3 isme çevrilmişti.

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Galatasaray Muslera yerine 3 aday belirledi!

Sportsfinding.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi;

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