Galatasaray o anları paylaştı: İşte küstahlığın kanıtları
Olympiakos'la hazırlık maçı yapmak için Yunanistan'a giden ancak burada Kovid testi bahane edilerek saatlerce bekletilen Galatasaray, Yunanistan'da maruz kaldığı davranıştan görüntüler ortaya çıktı.
Olympiakos'la hazırlık maçı yapmak için Yunanistan'a giden ancak burada Kovid testi bahane edilerek saatlerce bekletilen Galatasaray, Yunanistan'da maruz kaldığı davranıştan görüntüler ortaya çıktı.
1 / 8
İşte kare kare o görüntüler
2 / 8
3 / 8
4 / 8