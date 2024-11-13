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Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor: Aranan sponsor bulundu

Galatasaray, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti. Osimhen transferi için sponsor arayan Galatasaray'a iyi haber geldi.

Kaynak: Milliyet Gazetesi
Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor: Aranan sponsor bulundu - Resim: 1

Sezon başında tüm futbol dünyasını şaşırdan bir karar vererek, Galatasaray'a imza atan Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazandı.

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Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor: Aranan sponsor bulundu - Resim: 2

Galatasaray'a kiralık imza atan ve 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan Victor Osimhen'in ara transfer döneminde sarı-kırmızılılardan ayrılacağı iddia edilmişti.

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Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor: Aranan sponsor bulundu - Resim: 3

Galatasaray'da mutlu olan Nijeryalı golcü, sezonu burada tamamlamak istediğini açıklamıştı.

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Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor: Aranan sponsor bulundu - Resim: 4

Galatasaray yönetimi Osimhen'in tavrı sonrası oyuncunun bonservisini almak adına çalışmalar başlattı.

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