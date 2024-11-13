Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor: Aranan sponsor bulundu
Galatasaray, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti. Osimhen transferi için sponsor arayan Galatasaray'a iyi haber geldi.
Sezon başında tüm futbol dünyasını şaşırdan bir karar vererek, Galatasaray'a imza atan Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazandı.
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Galatasaray'a kiralık imza atan ve 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan Victor Osimhen'in ara transfer döneminde sarı-kırmızılılardan ayrılacağı iddia edilmişti.
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Galatasaray'da mutlu olan Nijeryalı golcü, sezonu burada tamamlamak istediğini açıklamıştı.
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Galatasaray yönetimi Osimhen'in tavrı sonrası oyuncunun bonservisini almak adına çalışmalar başlattı.
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