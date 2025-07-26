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Galatasaray, Osimhen transferini bitiriyor! Tarih belli oldu

Napoli ile anlaşma sağlayan Galatasaray'ın, Victor Osimhen transferinde mutlu sona yaklaştığı iddia edildi.

Galatasaray, Osimhen transferini bitiriyor! Tarih belli oldu - Resim: 1

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın olduğu iddia edildi.

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Galatasaray, Osimhen transferini bitiriyor! Tarih belli oldu - Resim: 2

Corriere dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'da Osimhen transferinde imza ve resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.

 

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Galatasaray, Osimhen transferini bitiriyor! Tarih belli oldu - Resim: 3

40 milyon euro peşinatı hazırlamaya başlayan sarı-kırmızılıların, resmi evrak işlerinin uzaması nedeniyle henüz Osimhen'e imza attıramadığı ifade edilmişti.

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Galatasaray, Osimhen transferini bitiriyor! Tarih belli oldu - Resim: 4

Sarı-kırmızılılar, Osimhen ödemesi için kalan 35 milyon euroyu ise yine banka teminatlı 2 taksitle ödeyecek.

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