Galatasaray, Osimhen transferini bitiriyor! Tarih belli oldu
Napoli ile anlaşma sağlayan Galatasaray'ın, Victor Osimhen transferinde mutlu sona yaklaştığı iddia edildi.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın olduğu iddia edildi.
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Corriere dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'da Osimhen transferinde imza ve resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.
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40 milyon euro peşinatı hazırlamaya başlayan sarı-kırmızılıların, resmi evrak işlerinin uzaması nedeniyle henüz Osimhen'e imza attıramadığı ifade edilmişti.
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Sarı-kırmızılılar, Osimhen ödemesi için kalan 35 milyon euroyu ise yine banka teminatlı 2 taksitle ödeyecek.
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