Galatasaray sahada da skor tablosunda da fark attı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında konuk olduğu Kayserispor’u 5-1 mağlup etti ve Fenerbahçe ile puan farkını 8’e çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 2-1 öne tamamladığı mücadeleden 5-1’lik skorla galip ayrıldı. Cimbom, bu sonuçla puanını 44’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan, Fenerbahçe’nin Eyüpspor deplasmanında berabere kalmasının ardından rakibiyle puan farkını da 8’e çıkardı.
Galatasaray, Kayserispor mücadelesiyle bu sezonki yenilgisizliğini sürdürdü. Bu sezon en son İsviçre ekibi Young Boys’a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar 14’ü Süper Lig, 6’sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 20 müsabakada, 15 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.
Galatasaray bu galibiyetle ayrıca Kayserispor’u 3 maç sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar son olarak 13 Mart 2021 tarihinde Kayseri’yi dış sahada mağlup etmiş daha sonraki 3 karşılaşmada ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.
Galatasaray, Kayserispor maçıyla Süper Lig’de bu sezon dış sahada 7. mücadelesine çıktı. Aslan bu sonuçla 2024-2025 sezonunda ligde konuk olduğu 7. maçtan da galip ayrıldı. Ligde deplasmanda üst üste 16 maçtır kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.