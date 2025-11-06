  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3 golle yıkıp geçti

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3 golle yıkıp geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax’ı Victor Osimhen'in 19 dakikaya sığdırığı 3 golle 3-0 mağlup etti. Osimhen'in hattrick yaptığı gecede bu skorla Galatasaray, Ajax’ı deplasmanda mağlup eden ilk Türk takımı oldu.

Kaynak: DHA / İHA
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3 golle yıkıp geçti - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda'da da Ajax ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla Avrupa kupalarında dış sahadaki kötü serisini sonlandırırken, 10 maç sonra kazandı. 

1 / 21
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3 golle yıkıp geçti - Resim: 2

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax’ı 3-0 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 59, 65 ve 78'inci dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. 

2 / 21
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3 golle yıkıp geçti - Resim: 3

Bu sonuçla Aslan, Ajax deplasmanda kazanan ilk Türk takımı oldu. 

3 / 21
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3 golle yıkıp geçti - Resim: 4

Ajax mücadelesiyle Hollanda takımlarına karşı 13. karşılaşmasına çıkan ve 24 yıl sonra galip ayrılan Cimbom toplamda da 3. kez kazandı. 

4 / 21