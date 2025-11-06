Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3 golle yıkıp geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda'da da Ajax ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla Avrupa kupalarında dış sahadaki kötü serisini sonlandırırken, 10 maç sonra kazandı.