Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3 golle yıkıp geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax’ı Victor Osimhen'in 19 dakikaya sığdırığı 3 golle 3-0 mağlup etti. Osimhen'in hattrick yaptığı gecede bu skorla Galatasaray, Ajax’ı deplasmanda mağlup eden ilk Türk takımı oldu.
Kaynak: DHA / İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda'da da Ajax ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla Avrupa kupalarında dış sahadaki kötü serisini sonlandırırken, 10 maç sonra kazandı.
1 / 21
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax’ı 3-0 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 59, 65 ve 78'inci dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
2 / 21
Bu sonuçla Aslan, Ajax deplasmanda kazanan ilk Türk takımı oldu.
3 / 21
Ajax mücadelesiyle Hollanda takımlarına karşı 13. karşılaşmasına çıkan ve 24 yıl sonra galip ayrılan Cimbom toplamda da 3. kez kazandı.
4 / 21