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Galatasaray şampiyonluk kupasını Fethiye'de uçurdu

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk balosu için Fethiye'ye getirilen Galatasaray 2023-2024 Trend Yol Süper Lig Kupası, dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezi olan Babadağ'dan Ölüdeniz Belcekız pilotları tarafından uçuruldu.

Kaynak: İHA
Galatasaray şampiyonluk kupasını Fethiye'de uçurdu - Resim: 1

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24. şampiyonluk kutlaması için Fethiye'ye getirilen, 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası, teleferik ile Babadağ'ın bin 700 metre pistine çıkarıldı. 

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Galatasaray şampiyonluk kupasını Fethiye'de uçurdu - Resim: 2

Kupa, Babadağ'da yamaç paraşütü pilotları Naci Paksoy, Onur Karadağ, Uğur Soyuer, Burak Pınar ve Furkan Hatipoğlu'na teslim edildi. Hazırlıkların ardından yamaç paraşütü pilotu Naci Paksoy, yolcusu ve kupayla uçuş yaptı. 

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Galatasaray şampiyonluk kupasını Fethiye'de uçurdu - Resim: 3

Uçuş sırasında gökyüzünde diğer paraşütlerle de Galatasaray ve Türk bayrakları dalgalandırıldı. 

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Galatasaray şampiyonluk kupasını Fethiye'de uçurdu - Resim: 4

Gökyüzünde Ölüdeniz manzarasında paraşütlerle havalanan pilotlar yaklaşık yarım saat boyunca gökyüzünde uçarken, Belcekız Plajı'na Galatasaray marşları eşliğinde güvenli bir iniş yapıldı. 

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