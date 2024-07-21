Galatasaray şampiyonluk kupasını Fethiye'de uçurdu
Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk balosu için Fethiye'ye getirilen Galatasaray 2023-2024 Trend Yol Süper Lig Kupası, dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezi olan Babadağ'dan Ölüdeniz Belcekız pilotları tarafından uçuruldu.
Kaynak: İHA
Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24. şampiyonluk kutlaması için Fethiye'ye getirilen, 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası, teleferik ile Babadağ'ın bin 700 metre pistine çıkarıldı.
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Kupa, Babadağ'da yamaç paraşütü pilotları Naci Paksoy, Onur Karadağ, Uğur Soyuer, Burak Pınar ve Furkan Hatipoğlu'na teslim edildi. Hazırlıkların ardından yamaç paraşütü pilotu Naci Paksoy, yolcusu ve kupayla uçuş yaptı.
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Uçuş sırasında gökyüzünde diğer paraşütlerle de Galatasaray ve Türk bayrakları dalgalandırıldı.
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Gökyüzünde Ölüdeniz manzarasında paraşütlerle havalanan pilotlar yaklaşık yarım saat boyunca gökyüzünde uçarken, Belcekız Plajı'na Galatasaray marşları eşliğinde güvenli bir iniş yapıldı.
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