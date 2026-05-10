  4. Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırıyor: Tarih belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kupa töreni heyecanı başlıyor. Üst üste 4. kez zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park'ta kaldıracak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor’u sahasında 4-2 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine bir hafta kala tarihi bir başarıya imza attı. İki kez geriye düştüğü maçta geri dönmeyi başaran sarı-kırmızılılar, üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu resmen ilan etti. Büyük zaferin ardından taraftarların merakla beklediği kutlama programı netleşti.

HT Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk kupasına 13 Mayıs Çarşamba günü kavuşacak. Şampiyonluk kutlamaları, zaferin mimarı olan taraftarların huzurunda RAMS Park’ta gerçekleştirilecek. 

Kulüp yönetiminin planlamasına göre, futbolcular ve teknik heyet bu görkemli gecede taraftarlarla bir araya gelerek zaferi doyasıya kutlayacak.

Galatasaray Yönetimi’nin gerçekleştirdiği toplantıda, bu yılki kutlamalarda herhangi bir sanatçının sahne almayacağı öne sürüldü. Alınan bu kararın temelinde, kutlamaların odağını tamamen kupa töreni ve taraftar bütünleşmesine odaklama isteğinin yattığı belirtiliyor.

