Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırıyor: Tarih belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor’u sahasında 4-2 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine bir hafta kala tarihi bir başarıya imza attı. İki kez geriye düştüğü maçta geri dönmeyi başaran sarı-kırmızılılar, üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu resmen ilan etti. Büyük zaferin ardından taraftarların merakla beklediği kutlama programı netleşti.