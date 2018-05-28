Galatasaray'da gündem yoğun ! Transfer...

FEGHOULİ 'HAYIR' DEDİ



Sofiane Feghouli için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi... UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes'in Cezayirli kanat oyuncuna teklif yaptığı belirtilirken, Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi arenasında boş gösterecek Feghouli'nin 'hayır' cevabı verdiği yazıldı. (Fotomaç)





