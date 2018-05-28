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  3. 28 Mayıs 2018 14:15

Galatasaray'da gündem yoğun ! Transfer...

Süper Lig'de 21. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı..

Galatasaray'da gündem yoğun ! Transfer...

FEGHOULİ 'HAYIR' DEDİ

Sofiane Feghouli için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi... UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes'in Cezayirli kanat oyuncuna teklif yaptığı belirtilirken, Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi arenasında boş gösterecek Feghouli'nin 'hayır' cevabı verdiği yazıldı. (Fotomaç)


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Galatasaray'da gündem yoğun ! Transfer...

NAGATOMO BİTİYOR

Devre arasında kiralık geldiği Galatasaray'da süper bir performans ortaya koyan Yuto Nagatomo, Aslan oluyor. Fatih hocanın isteği doğrultusunda Japon sol bekin bonservisini almak için İnter'le temas halinde olan Sarı- Kırmızılılar, mutlu sona çok yaklaştı.


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Galatasaray'da gündem yoğun ! Transfer...

La Gazzetta Dello Sport, 3 milyon Euro (16.5 milyon TL) karşılığında Galatasaray'ın İnter'i ikna edeceğini yazarken, Nagatomo'nun da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğinin altı çizildi.


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Galatasaray'da gündem yoğun ! Transfer...

GALATASARAY'DA SIRA TRANSFERDE

Galatasaray'da transfer operasyonu resmen başlıyor. Fatih Terim, geçtiğimiz hafta boyunca ekibiyle birlikte hem kamp programı hem de kadroyla ilgili detaylı rapor hazırlarken, bunu Başkan Mustafa Cengiz'e sunacak.


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