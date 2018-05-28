Galatasaray'da gündem yoğun ! Transfer...
Süper Lig'de 21. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı..
FEGHOULİ 'HAYIR' DEDİ
Sofiane Feghouli için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi... UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes'in Cezayirli kanat oyuncuna teklif yaptığı belirtilirken, Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi arenasında boş gösterecek Feghouli'nin 'hayır' cevabı verdiği yazıldı. (Fotomaç)
NAGATOMO BİTİYOR
Devre arasında kiralık geldiği Galatasaray'da süper bir performans ortaya koyan Yuto Nagatomo, Aslan oluyor. Fatih hocanın isteği doğrultusunda Japon sol bekin bonservisini almak için İnter'le temas halinde olan Sarı- Kırmızılılar, mutlu sona çok yaklaştı.
La Gazzetta Dello Sport, 3 milyon Euro (16.5 milyon TL) karşılığında Galatasaray'ın İnter'i ikna edeceğini yazarken, Nagatomo'nun da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğinin altı çizildi.