Galatasaray Sörloth bombasına hazırlanıyor
Galatasaray'da bu kez hedefteki isim Alexander Sörloth. Transferde Leipzig kanadında büyük sorun yok ama Trabzonspor ile yapılmış özel anlaşma için formül arayışı olduğu söyleniyor. 25 yaşındaki golcü Sörloth'un Almanya'da işlerinin pek yolunda gitmediği biliniyor.
26 yaşındaki Alexander Sörloth transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'dan Leipzig'e rekor bir ücretle transfer olan 25 yaşındaki golcünün Almanya'da işler pek yolunda gitmiyor.
Bu sezon Alman ekibi RB Leipzig ile bu sezon 15 maça çıkan Sörloth sadece 1 gol attı. Norveçli golcünün de tek golü Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'e karşı attı.
Skorer'in haberine göre Alexander Sörloth'un yeni adresi Galatasaray olabilir. Sarı- kırmızılılar, devre arasında santrfor bölgesinde yeni bir operasyon planlıyor.