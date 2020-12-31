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  3. 31 Aralık 2020 23:06

Galatasaray Sörloth bombasına hazırlanıyor

Galatasaray'da bu kez hedefteki isim Alexander Sörloth. Transferde Leipzig kanadında büyük sorun yok ama Trabzonspor ile yapılmış özel anlaşma için formül arayışı olduğu söyleniyor. 25 yaşındaki golcü Sörloth'un Almanya'da işlerinin pek yolunda gitmediği biliniyor.

Galatasaray Sörloth bombasına hazırlanıyor

26 yaşındaki Alexander Sörloth transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'dan Leipzig'e rekor bir ücretle transfer olan 25 yaşındaki golcünün Almanya'da işler pek yolunda gitmiyor.

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Galatasaray Sörloth bombasına hazırlanıyor

Bu sezon Alman ekibi RB Leipzig ile bu sezon 15 maça çıkan Sörloth sadece 1 gol attı. Norveçli golcünün de tek golü Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'e karşı attı.

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Galatasaray Sörloth bombasına hazırlanıyor

Skorer'in haberine göre Alexander Sörloth'un yeni adresi Galatasaray olabilir. Sarı- kırmızılılar, devre arasında santrfor bölgesinde yeni bir operasyon planlıyor.

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Galatasaray Sörloth bombasına hazırlanıyor

Radamel Falcao'nun hem verimsizliği hem de yüksek ücreti yönetimi yeni arayışlara iterken Sörloth ismi gündeme geldi.

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