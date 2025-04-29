Galatasaray taraftarını yıkacak haber: Osimhen'in yeni takımı belli oldu
Adı dünya devleriyle anılan Galatasaray'ın gol makinası Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı.
Süper Lig'de 80 puanla liderliğini koruyan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in akıbeti merak ediliyor.
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Bu sezon 31 kez ağları havalandıran Osimhen'in adı Manchester Unitded, Barcelona, Juventus ve Arsenal gibi dünya devleriyle anılmıştı. Nijeryalı yıldızın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.
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Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, yıldız golcünün bonservisini elinde bulunduran İtalyan temsilcisi Napoli, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmaya vardı.
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Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, ciddi bir maaş ödeyerek Osimhen'in kadrosuna katmak istiyor.
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