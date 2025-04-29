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Galatasaray taraftarını yıkacak haber: Osimhen'in yeni takımı belli oldu

Adı dünya devleriyle anılan Galatasaray'ın gol makinası Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı.

Galatasaray taraftarını yıkacak haber: Osimhen'in yeni takımı belli oldu - Resim: 1

Süper Lig'de 80 puanla liderliğini koruyan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in akıbeti merak ediliyor. 

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Galatasaray taraftarını yıkacak haber: Osimhen'in yeni takımı belli oldu - Resim: 2

Bu sezon 31 kez ağları havalandıran Osimhen'in adı Manchester Unitded, Barcelona, Juventus ve Arsenal gibi dünya devleriyle anılmıştı. Nijeryalı yıldızın yeni takımının belli olduğu iddia edildi. 

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Galatasaray taraftarını yıkacak haber: Osimhen'in yeni takımı belli oldu - Resim: 3

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, yıldız golcünün bonservisini elinde bulunduran İtalyan temsilcisi Napoli, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

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Galatasaray taraftarını yıkacak haber: Osimhen'in yeni takımı belli oldu - Resim: 4

Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, ciddi bir maaş ödeyerek Osimhen'in kadrosuna katmak istiyor. 

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