Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak Ankara'da 2 puan bıraktı. Galatasaray teknik heyeti, Gençlerbirliği maçındaki oyun sonrasında ade
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısındaki oyun ve skordan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Oyuncularının yaklaşımına serzenişte bulunan deneyimli teknik adam maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Böyle lakayıt, böyle vurdumduymaz, böyle istediği gibi... Ne ben müsaade ederim, ne Galatasaray'ın kültürü buna müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş.