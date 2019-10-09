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  3. 09 Ekim 2019 00:01

Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak Ankara'da 2 puan bıraktı. Galatasaray teknik heyeti, Gençlerbirliği maçındaki oyun sonrasında ade

Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısındaki oyun ve skordan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf

Oyuncularının yaklaşımına serzenişte bulunan deneyimli teknik adam maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Böyle lakayıt, böyle vurdumduymaz, böyle istediği gibi... Ne ben müsaade ederim, ne Galatasaray'ın kültürü buna müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş.

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Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf

Üzgünüm, hiç hoşuma gitmedi bu iş. Galatasaraylılar savaşan bir takım görecektir.

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Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf

Bu isim olmayabilir. İsim olup da, cisim yoksa zaten bir işe yaramaz" ifadelerini kullandı.

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