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  3. 02 Temmuz 2020 09:32

Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi sakatlarda son durum!

Geçen hafta Medipol Başakşehir maçında oynadığı futbolla beğeni kazanan Galatasaray'da eksiklerin çokluğu can sıkıyor.

Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi sakatlarda son durum!

Geçen hafta Medipol Başakşehir maçında oynadığı futbolla beğeni kazanan Galatasaray'da eksiklerin çokluğu can sıkıyor.

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Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi sakatlarda son durum!

Başakşehir maçında Lemina ve Linnes'in de sakatlar kervanına katılmasıyla Fatih Terim'in elindeki alternatifler azalsa da iyi haberler de geliyor.

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Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi sakatlarda son durum!

Sarı kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao'nun Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor. Kendisini iyi hisseden defans oyuncusu maç gününe kadar test edilecek.

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Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi sakatlarda son durum!

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun riske girmek istemediği ve bu yüzden kadroda yer almayacağı öğrenildi.

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