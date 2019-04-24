Galatasaray Trabzonspor'un golcüsünü istiyor
Trabzonspor forması ile fırtınalar estiren golcü oyuncu, Galatasaray'ın listesine girdi. Trabzonspor'un belirlediği bütçeyi aşan bir maaş alan golcü oyunun sezon sonunda sarı kırmızılı takıma gideceği iddia edildi. .
Şampiyonluk yarışında öne geçme avantajı yakalayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Sinan Gümüş'ün sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, Mbaye Diagne'yi de Suudi Arabistan'a satmanın planını yapıyor.
Yazın forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı - kırmızılı takımın gündemine Trabzonsporlu yıldız girdi.