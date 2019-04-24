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  3. 24 Nisan 2019 14:55

Galatasaray Trabzonspor'un golcüsünü istiyor

Trabzonspor forması ile fırtınalar estiren golcü oyuncu, Galatasaray'ın listesine girdi. Trabzonspor'un belirlediği bütçeyi aşan bir maaş alan golcü oyunun sezon sonunda sarı kırmızılı takıma gideceği iddia edildi. .

Galatasaray Trabzonspor'un golcüsünü istiyor

Şampiyonluk yarışında öne geçme avantajı yakalayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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Galatasaray Trabzonspor'un golcüsünü istiyor

Sinan Gümüş'ün sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, Mbaye Diagne'yi de Suudi Arabistan'a satmanın planını yapıyor.

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Galatasaray Trabzonspor'un golcüsünü istiyor

Yazın forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı - kırmızılı takımın gündemine Trabzonsporlu yıldız girdi.

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Galatasaray Trabzonspor'un golcüsünü istiyor

Sabah'ın gaberine göre Finansal Fair Play yüzünden Babel ve Şener gibi sezon sonu boşa çıkacak isimlere yönelen Galatasaray, bonservisi bedava Rodallega için de girişimde bulunacak.

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