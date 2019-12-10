Galatasaray transfer çalışmasına hız verdi
Devre arası transfer dönemi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da, önemli gelişmeler yaşanıyor. Sol bek bölgesine takviye isteyen Fatih Terim, Nagatomo'nun performansından memnun değil. Sarı kırmızılı takım, devr
Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için kolları sıvadı.
Bu sezon yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından tüm dikkatini transfere çeviren Galatasaray için yurt dışından iki flaş iddia geldi.