  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Aralık 2019 10:35

Galatasaray transfer çalışmasına hız verdi

Devre arası transfer dönemi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da, önemli gelişmeler yaşanıyor. Sol bek bölgesine takviye isteyen Fatih Terim, Nagatomo'nun performansından memnun değil. Sarı kırmızılı takım, devr

Galatasaray transfer çalışmasına hız verdi

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor.

1/ 12
Galatasaray transfer çalışmasına hız verdi

Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için kolları sıvadı.

2/ 12
Galatasaray transfer çalışmasına hız verdi

Bu sezon yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından tüm dikkatini transfere çeviren Galatasaray için yurt dışından iki flaş iddia geldi.

3/ 12
Galatasaray transfer çalışmasına hız verdi

Takvim'in haberine göre; Nagatomo'nun gösteridiği kötü performans nedeniyle devre arasında sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, Marcelo Saracchi'ye kanca attı.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM