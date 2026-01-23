Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Noa Lang, transferinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve Instagram'daki taraftarlar etkili oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynadığımız maçta küçük bir sakatlık yaşamıştım ama şu anda sorun yok. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Burada yaşadığım dönemde çok gençtim zaten. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim" diye konuştu.