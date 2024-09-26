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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK’u 3-1 yendi.

Kaynak: İHA
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi’nde yeni formatın ilk haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Yunan takımı PAOK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı - Resim: 2

Sarı-kırmızılılar, 48. dakikada Rahman Baba'nın kendi kalesine kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 68. dakikada Konstantelias'ın golüyle skora denge sağladı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı - Resim: 3

76. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün,  Osimhen'in asistinde yeniden Galatasaray'ı öne geçirdi.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı - Resim: 4

Sonradan oyuna dahil olan Mauro Icardi, 90+6. dakikada gol perdesini kapatarak maçın skorunu da belirlemiş oldu.

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