Galatasaray ünlü yıldız için düğmeye bastı
Son iki sezonun şampiyon kadrosunu dağıtarak büyük bir hata yapan Galatasaray'da, bu sezon işler yolunda gitmiyor. Gol yollarında büyük sorun yaşayan sarı kırmızılı takım, devre arasında önemli transferler yapacak. Galatasaray'da Fatih T
Bu sezon inişli çıkışla performans sergileyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için isimleri belirledi.
Sorun yaşadığı bölgelere devre arasında takviye yapmayı planlayan Galatasaray ilk olarak sol bek transferi üzerinde duruyor...