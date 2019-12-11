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  3. 11 Aralık 2019 12:40

Galatasaray ünlü yıldız için düğmeye bastı

Son iki sezonun şampiyon kadrosunu dağıtarak büyük bir hata yapan Galatasaray'da, bu sezon işler yolunda gitmiyor. Gol yollarında büyük sorun yaşayan sarı kırmızılı takım, devre arasında önemli transferler yapacak. Galatasaray'da Fatih T

Galatasaray ünlü yıldız için düğmeye bastı

Bu sezon inişli çıkışla performans sergileyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray ünlü yıldız için düğmeye bastı

Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için isimleri belirledi.

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Galatasaray ünlü yıldız için düğmeye bastı

Sorun yaşadığı bölgelere devre arasında takviye yapmayı planlayan Galatasaray ilk olarak sol bek transferi üzerinde duruyor...

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Galatasaray ünlü yıldız için düğmeye bastı

Sarı- Kırmızılılar bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Yuto Nagatomo ile yolları kesin olarak ayıracak. Japon oyuncunun sözleşmesi feshedilecek.

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