Galatasaray ve Beşiktaş'tan sürpriz iş birliği!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı'yı arayarak hem teknik adamlar hem de yerli futbolcuların TL sözleşmesi için bir görüşme yaptıkları öğrenildi.

