Galatasaray ve Beşiktaş'tan sürpriz iş birliği!
Kulüpler Birliği, son toplantısında yerli futbolcularla Euro üzerinden yapılan sözleşmelerde 5.2 TL'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararını almıştı. Perde arkasında ise ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş'ın birlikte hareket edeceği kaydedildi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı'yı arayarak hem teknik adamlar hem de yerli futbolcuların TL sözleşmesi için bir görüşme yaptıkları öğrenildi.
İki kulübün de yerli futbolcuların maaşlarını Euro'dan TL'ye dönüştürürken aynı sabit kuru esas almak üzerine konuştukları ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi.