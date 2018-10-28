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  3. 28 Ekim 2018 11:05

Galatasaray ve Beşiktaş'tan sürpriz iş birliği!

Galatasaray ve Beşiktaş'tan sürpriz iş birliği!

Kulüpler Birliği, son toplantısında yerli futbolcularla Euro üzerinden yapılan sözleşmelerde 5.2 TL'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararını almıştı. Perde arkasında ise ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş'ın birlikte hareket edeceği kaydedildi.

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Galatasaray ve Beşiktaş'tan sürpriz iş birliği!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı'yı arayarak hem teknik adamlar hem de yerli futbolcuların TL sözleşmesi için bir görüşme yaptıkları öğrenildi.

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Galatasaray ve Beşiktaş'tan sürpriz iş birliği!

İki kulübün de yerli futbolcuların maaşlarını Euro'dan TL'ye dönüştürürken aynı sabit kuru esas almak üzerine konuştukları ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi.

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Galatasaray ve Beşiktaş'tan sürpriz iş birliği!

Kulüpler Birliği'nin 5.2 TL'lik sabit Euro kuru uygulanırsa, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kasasından Türk pasaportlu oyuncularına 20'şer milyon TL daha az para çıkacak.

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