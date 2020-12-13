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  3. 13 Aralık 2020 23:07

Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya

İki takım da 2019/2020 sezonunun sona ermesinin ardından kadrolarına önemli değişiklikler yaptı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya

FENERBAHÇE TAKIMI YENİLEDİ Son iki sezonu sırasıyla 6. ve 7. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığına neden olan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımı olarak dikkat çekmişti.

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Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya

Sil baştan bir kadro oluşturan sarı-lacivertliler, 18 oyuncu alırkenm, kiralık futbolcular dahil 25 isimle yollarını ayırmıştı.

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