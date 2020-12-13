Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İki takım da 2019/2020 sezonunun sona ermesinin ardından kadrolarına önemli değişiklikler yaptı.
FENERBAHÇE TAKIMI YENİLEDİ Son iki sezonu sırasıyla 6. ve 7. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığına neden olan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımı olarak dikkat çekmişti.