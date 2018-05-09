Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müjde ! Serbest kaldı...
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Zenitli futbolcu Domenico Criscito, sözleşmesini uzatmayacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süre transfer gündeminde yer alan Domenico Criscito, Zenit'te biten sözleşmesini uzatmayacağını ve ayrılık kararı aldığını açıkladı.
Sporx'in haberine göre 31 yaşındaki oyuncu, biten sözleşmesini uzatmayacağını belirtti ve sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımında, "7 yıl boyunca Zenit'te oynadığım için gururluyum. 2 şampiyonluk kazandık.