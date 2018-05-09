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  3. 09 Mayıs 2018 12:20

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müjde ! Serbest kaldı...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Zenitli futbolcu Domenico Criscito, sözleşmesini uzatmayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müjde ! Serbest kaldı...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süre transfer gündeminde yer alan Domenico Criscito, Zenit'te biten sözleşmesini uzatmayacağını ve ayrılık kararı aldığını açıkladı.


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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müjde ! Serbest kaldı...

Sporx'in haberine göre 31 yaşındaki oyuncu, biten sözleşmesini uzatmayacağını belirtti ve sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımında, "7 yıl boyunca Zenit'te oynadığım için gururluyum. 2 şampiyonluk kazandık.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müjde ! Serbest kaldı...

Zenit tarihine en çok gol atan savunma oyuncularından biri olarak geçtiğim için de mutluyum.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müjde ! Serbest kaldı...

Bu harika macerada benimle olan herkese teşekkür ediyorum.

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