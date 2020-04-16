Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber!
Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Charles Aranguiz'e yönelik transfer iddiaları artıyor.
Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Charles Aranguiz'e yönelik transfer iddiaları artıyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu belirtilen oyuncu için son olarak Arjantin'den Boca Juniors'ın devreye girdiği belirtilmişti.
FLAŞ BAYERN MÜNİH İDDİASI! Şili'de yayın yapan Futuro Radyosu'ndan Juan Ignacio Abarca ise flaş bir iddiada bulundu.