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  3. 16 Nisan 2020 12:55

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber!

Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Charles Aranguiz'e yönelik transfer iddiaları artıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber!

Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Charles Aranguiz'e yönelik transfer iddiaları artıyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu belirtilen oyuncu için son olarak Arjantin'den Boca Juniors'ın devreye girdiği belirtilmişti.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber!

FLAŞ BAYERN MÜNİH İDDİASI! Şili'de yayın yapan Futuro Radyosu'ndan Juan Ignacio Abarca ise flaş bir iddiada bulundu.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber!

Oyuncunun eski kulübü Internacional veya Boca Juniors formasıyla Güney Amerika'ya dönmeyeceğini ve Bayern Münih ile anlaştığını açıkladı.

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