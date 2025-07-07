Galatasaray, Victor Osimhen'le anlaşma sağladı!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da bugün Galatasaray’ın Osimhen için 55 milyon avroyu gözden çıkardığını, futbolcunun bonservisini elinde tutan Napoli’nin daha fazla istediğini yazmıştı.

Sarı kırmızılıların maaşını kabul eden Nijeryalı yıldız sarı kırmızılı yönetime, “Napoli ile anlaşın” mesajı gönderdi.