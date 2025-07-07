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Galatasaray, Victor Osimhen'le anlaşma sağladı!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın Victor Osimhen ile 3 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Galatasaray, Victor Osimhen'le anlaşma sağladı! - Resim: 1

Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen'in önümüzdeki sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. 

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Galatasaray, Victor Osimhen'le anlaşma sağladı! - Resim: 2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın Victor Osimhen’le üç yıllığına (3+1) anlaştığını duyurdu.

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Galatasaray, Victor Osimhen'le anlaşma sağladı! - Resim: 3

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da bugün Galatasaray’ın Osimhen için 55 milyon avroyu gözden çıkardığını, futbolcunun bonservisini elinde tutan Napoli’nin daha fazla istediğini yazmıştı. 

Sarı kırmızılıların maaşını kabul eden Nijeryalı yıldız sarı kırmızılı yönetime, “Napoli ile anlaşın” mesajı gönderdi.

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Galatasaray, Victor Osimhen'le anlaşma sağladı! - Resim: 4

Osimhen, Galatasaray formasıyla Süper Lig'te 41 maçta 37 gol atıp, 8 asist yapmıştı.

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