Galatasaray yeni başkanını seçiyor: İşte Galatasaray başkan adayları
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sonrası 30 Nisan'da seçim kararı alınmıştı. İşte Galatasaray'ın başkan adayları...
Burak Elmas yönetiminin idari açıdan aklanmaması sonrası Galatasaray, 30 Nisan 2022'de yeni başkanını seçecek.
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Adaylığını açıklayan ikinci isim Eşref Hamamcıoğlu oldu.
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Galatasaray Kulübü üyesi Ali Fatinoğlu adaylığı duyurdu.
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Önceki seçimde aday olan Metin Öztürk, ekibiyle yeniden adaylığını açıkladı.
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