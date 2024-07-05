Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı

Bu sezon üç farklı kategoride forma üreteceklerini aktaran Özbek, “Geçen sezonların aksine bu sezon üç farklı kategoride forma ürettik. Profesyonel maç forması, maç forması ve taraftar forması. Taraftar forması bizim yeni formamız. Bu formanın fiyatı 1499 TL. Uygun bir seviyede tutmaya çalıştık. Türkiye’nin her yerindeki Galatasaraylıların orijinal formaya ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Taraftarlarımızdan önemli bir ricam olacak. Biz korsan ürünlere karşı hukuki mücadelemize devam ediyoruz. Ama burada en önemli görev taraftarlarımıza düşüyor. Orijinal ürünleri mağazalarımızdan alarak ve korsan ürünlerden uzak durarak bize destek olsunlar. Ben kalbi Galatasaray için çarpan herkesin korsan ürünlere karşı olacağına ve kulübümüze destek olacağına inanıyorum. Bu sezon üç kategoride toplam forma satış hedefimizi 1 milyon olarak belirledik. Bu hedef Türkiye’de bir rekor olacak. Bizi Avrupa’da forma satışlarında da ilk beşe taşıyacak. Galatasaray her zaman ilkleri başardı, bunu da sadece Galatasaray başarabilir” diye konuştu.