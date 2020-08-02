Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!
Pandemi nedeniyle tüm kulüpler gibi gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Galatasaray, önemli bir eşiği geçti ve 'oh' dedi.
Pandemi nedeniyle tüm kulüpler gibi gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Galatasaray, önemli bir eşiği geçti ve 'oh' dedi.
Yönetim oyuncu alacakları ve bonservis taksitleri dururken transfere para harcanmasının kısa sürede Galatasaray için sorun yaratabileceği görüşünde birleşirken hem sponsorluk anlaşmaları hem de bankalar ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında Galatasaray önemli bir kaynak yarattı.
Sarı kırmızılılar yoğun mesai sonrasında 7.2 milyon Euro'luk (yaklaşık 60 milyon TL) kaynak yaratırken bu para futbolcuların maaş ödemelerinde ve bonservis taksitlerinde kullanıldı.