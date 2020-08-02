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  3. 02 Ağustos 2020 23:30

Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

Pandemi nedeniyle tüm kulüpler gibi gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Galatasaray, önemli bir eşiği geçti ve 'oh' dedi.

Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

Pandemi nedeniyle tüm kulüpler gibi gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Galatasaray, önemli bir eşiği geçti ve 'oh' dedi.

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Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

Yönetim oyuncu alacakları ve bonservis taksitleri dururken transfere para harcanmasının kısa sürede Galatasaray için sorun yaratabileceği görüşünde birleşirken hem sponsorluk anlaşmaları hem de bankalar ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında Galatasaray önemli bir kaynak yarattı.

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Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

Sarı kırmızılılar yoğun mesai sonrasında 7.2 milyon Euro'luk (yaklaşık 60 milyon TL) kaynak yaratırken bu para futbolcuların maaş ödemelerinde ve bonservis taksitlerinde kullanıldı.

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Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

HERKES İMZALADI 2019-20 sezonu için futbolcuların alacaklarının önemli bir kısmı yatırılırken UEFA'nın çok titiz yaklaştığı borçsuzluk kağıdı ile ilgili de sıkıntı ortadan kaldırıldı.

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