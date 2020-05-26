Galatasaray'a Rodrigues müjdesi!

250 BİN DOLARA EL SIKIŞTILAR Galatasaray Rodrigues'i 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığında Al Ittihad'a satmış ama Arap Kulübü Garry Rodrigues için son taksidi ödememişti. Arap basınında yer alan haberlere göre; iki kulüp, 250 bin dolar ödenmesi karşılığında anlaşma sağladı. Arap basınında yer alan haberlere göre, Al Ittihad Kulübü ödemeyi Türkiye'de bankaların açılmasıyla birlikte yapacak.