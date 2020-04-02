Galatasaray'da deprem! Falcao indirimi kabul etmedi, ayrılıyor!
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar geldi. Haberde daha önce Galatasaray’dan satın alınan ve bu sezon sonunda mukavelesi biten golcü Bafetimbi Gomis’in sözleşme yenilememesi üzerine Al Hilal yönetiminin Radamel Falcao ile temasa geçtiği belirtildi.
Haberde daha önce Galatasaray’dan satın alınan ve bu sezon sonunda mukavelesi biten golcü Bafetimbi Gomis’in sözleşme yenilememesi üzerine Al Hilal yönetiminin Radamel Falcao ile temasa geçtiği belirtildi.
Suudi ekibinin yapılan görüşmelerde Falcao’dan olumlu yanıt aldığı, önümüzdeki sezon oyun lideri olarak Kolombiyalı yıldızı belirlediği vurgulandı.
YERİNE BALOTELLI GELECEKRadamel Falcao ile bu konuda yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındığı ve Al Hilal’e ‘Evet’ dediği belirtilen haberde, Falcao’nun yerine G.Saray’ın Balotelli’yi getirmek için şimdiden görüşmeler yaptığı da öne sürüldü.