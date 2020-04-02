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  3. 02 Nisan 2020 09:35

Galatasaray'da deprem! Falcao indirimi kabul etmedi, ayrılıyor!

Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar geldi. Haberde daha önce Galatasaray’dan satın alınan ve bu sezon sonunda mukavelesi biten golcü Bafetimbi Gomis’in sözleşme yenilememesi üzerine Al Hilal yönetiminin Radamel Falcao ile temasa geçtiği belirtildi.

Galatasaray'da deprem! Falcao indirimi kabul etmedi, ayrılıyor!

Haberde daha önce Galatasaray’dan satın alınan ve bu sezon sonunda mukavelesi biten golcü Bafetimbi Gomis’in sözleşme yenilememesi üzerine Al Hilal yönetiminin Radamel Falcao ile temasa geçtiği belirtildi. 

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Galatasaray'da deprem! Falcao indirimi kabul etmedi, ayrılıyor!

Suudi ekibinin yapılan görüşmelerde Falcao’dan olumlu yanıt aldığı, önümüzdeki sezon oyun lideri olarak Kolombiyalı yıldızı belirlediği vurgulandı. 

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Galatasaray'da deprem! Falcao indirimi kabul etmedi, ayrılıyor!

YERİNE BALOTELLI GELECEKRadamel Falcao ile bu konuda yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındığı ve Al Hilal’e ‘Evet’ dediği belirtilen haberde, Falcao’nun yerine G.Saray’ın Balotelli’yi getirmek için şimdiden görüşmeler yaptığı da öne sürüldü. 

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Galatasaray'da deprem! Falcao indirimi kabul etmedi, ayrılıyor!

G.Saray yönetiminin de bu transfer için Al Hilal kulübüne ‘Olur’ verdiği belirtilen haberde isyankar golcü Balotelli’nin G.Saray’a imza atması halinde transferin karşılıklı anlayış içinde noktalanacağı da vurgulandı.

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