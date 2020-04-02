Galatasaray'da deprem! Falcao indirimi kabul etmedi, ayrılıyor!

YERİNE BALOTELLI GELECEKRadamel Falcao ile bu konuda yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındığı ve Al Hilal’e ‘Evet’ dediği belirtilen haberde, Falcao’nun yerine G.Saray’ın Balotelli’yi getirmek için şimdiden görüşmeler yaptığı da öne sürüldü.