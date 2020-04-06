Galatasaray'da Falcao ayrılık iddialarına yanıt verdi!

Benim Galatasaray'la daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor ama bunlara kimse kulak asmasın. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim!