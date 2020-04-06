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  3. 06 Nisan 2020 10:16

Galatasaray'da Falcao ayrılık iddialarına yanıt verdi!

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun Katar takımları ile transfer görüşmesi yaptığı iddia ediliyordu.

Galatasaray'da Falcao ayrılık iddialarına yanıt verdi!

Galatasaray'a sezon başında gelen ve transferi büyük bir gündem yaratan Radamel Falcao, son günlerde ortaya atılan ayrılık iddiaları ile ilgili konuştu.

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Galatasaray'da Falcao ayrılık iddialarına yanıt verdi!

Geçtiğimiz günlerde Katar basınında, Kolombiyalı forvet için Al Sadd'ın teklifte bulunduğu, 34 yaşındaki yıldızın da sarı-kırmızılı takımın indirim talebini kabul etmeyerek Al Sadd'a gideceği haberleri çıkmıştı.

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Galatasaray'da Falcao ayrılık iddialarına yanıt verdi!

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao, iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

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Galatasaray'da Falcao ayrılık iddialarına yanıt verdi!

Benim Galatasaray'la daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor ama bunlara kimse kulak asmasın. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim!

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