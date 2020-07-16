Galatasaray'da transfer operasyonu başlıyor
Galatasaray’da, gündemdeki isimlerin transferini bitirmek için düğmeye basıldı.
Ligde son 8 haftayı galibiyetsiz tamamlayan ve zirve yarışına havlu atan Galatasaray’da gözler tamamen yeni sezona çevrildi. Aslan’ın hocası Terim, geniş çaplı bir kadro operasyonu için kolları sıvadı; iç ve dış transferde harekât başlıyor
Mahmoud Trezeguet Diagne geçen sezon devre arasında Kasımpaşa’dan transfer edilirken, Terim’in alınmasını çok istediği diğer isim Trezeguet’ydi. Ancak FFP bütçesi yeterli olmayınca iş yaza kaldı ve araya giren Aston Villa, 10 milyon Euro’ya bonservisini aldı. İngiliz kulübünün bir alt lige düşmeye çok yaklaşmasıyla, Trezeguet tekrar gündeme geldi. Onyekuru sürpriz şekilde Monaco’ya dönüp, tekrar kiralanma şansı neredeyse hiç kalmayınca, Mısırlı yıldızla temaslar tekrar başladı. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusunu 2 yıllığına kiralamak istiyor. Menaceri D’Avila, Trezeguet’nin Galatasaray’a gelebileceğini yönetime bildirdi. Aston Villa cephesiyle görüşmeler sürüyor.
Emre Kılınç Sivasspor’la sözleşmesi lig bitimiyle sona erecek olan Emre Kılınç, devre arasında Mert Hakan Yandaş’la birlikte Galatasaray’la el sıkışan iki isimden biri. Mert Hakan daha sonra rotasını daha yüksek teklif veren Fenerbahçe’ye çevirirken, Emre geri adım atmadı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Kadıköy’de 2-1 kazanılan son Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu performansla Sarı- Kırmızılı camiada büyük sevinç yarattı. Bonservis bedelinin olmaması da, FFP konusunda Cim Bom’un elinibir hayli güçlendirecek. Sağ kanatta görev yapan Emre; her ne kadar Terim’in listesinde kalacak oyuncular arasında yer alsa da iyi bir teklif gelmesi halinde Feghouli’nin satışını da gündeme getirebilir.
Omar Elabdellaoui Galatasaray’ın transferinde son aşamaya geldiği bir diğer isim Omar Elabdellaoui. Sağ bekte sözleşmesi sona eren Mariano ile yolları ayıracak olan Sarı-Kırmızılılar, bu bölgeye Olympiakos’un 28 yaşındaki Norveçli futbolcusunu transfer ediyor. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray Yönetimi, resmi imza için kontratın resmen sona ermesini bekliyor. Manchester City alt yapısında görev yapan, daha sonra Hollanda’da Feyenoord, Premier Lig’de Hull City ve son olarak Olympiakos formaları giyen Elabdellaoui, bonservis bedelinin olmaması sebebiyle, diğer bölgelere yapılacak takviyelerde Aslan’ın işini kolaylaştıracak.