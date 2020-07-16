Galatasaray'da transfer operasyonu başlıyor

Emre Kılınç Sivasspor’la sözleşmesi lig bitimiyle sona erecek olan Emre Kılınç, devre arasında Mert Hakan Yandaş’la birlikte Galatasaray’la el sıkışan iki isimden biri. Mert Hakan daha sonra rotasını daha yüksek teklif veren Fenerbahçe’ye çevirirken, Emre geri adım atmadı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Kadıköy’de 2-1 kazanılan son Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu performansla Sarı- Kırmızılı camiada büyük sevinç yarattı. Bonservis bedelinin olmaması da, FFP konusunda Cim Bom’un elinibir hayli güçlendirecek. Sağ kanatta görev yapan Emre; her ne kadar Terim’in listesinde kalacak oyuncular arasında yer alsa da iyi bir teklif gelmesi halinde Feghouli’nin satışını da gündeme getirebilir.