Galatasaray'da yeni sezon bombaları patladı!
Ligde bu sezon şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun planlarına start verdi. Cimbom'da teknik ekip ve yönetim şampiyonluk için kenetlenmişken bir yandan da gelecek sezonun hesapları yapılmaya başlandı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galataaray, ligin 26'ıncı haftasında sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Cimbom, Trabzonspor ile Başakşehir'in berabere kaldığı haftayı galibiyetle tamamlayamayınca büyük bir avantajı kaybetmiş oldu.
Cimbom'da teknik ekip ve yönetim şampiyonluk için kenetlenmişken bir yandan da gelecek sezonun hesapları yapılmaya başlandı. Şampiyonluk ipini göğüsleyerek Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar TFF'nin alacağı iddia edilen yabancı kuralıyla ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle çalışmalarına hız veren Galatasaray, Süper Lig'de forma giyen 4 yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve transfer raporu...
Salgın sebebiyle transfer borsası durgun olsa da, Galatasaray yönetimi ilk olarak süreç bitince Seri'nin bonservisini almak için Fulham ile masaya oturacak. İkinci yarıda iyi bir performans çizen orta saha oyuncusu için Fulham yeni bir kiralamaya ikna edilmeye çalışılacak.