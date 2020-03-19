Galatasaray'da yıldız isim elde kaldı!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düşünerek devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Ajax'a kiralık olarak giden Ryan Babel'in planları turnuvanın ertelenmesi ile altüst oldu. Aynı şekilde oyuncuyu Katar-Çin gibi ülkelere satmak isteyen sarı-kırmızılı takımın da hesapları tutmadı.
Devre arasında Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray yedek kalacak Ryan Babel'i değerini kaybetmemesi adına Ajax'a kiraladı. Elemelerde Hollanda Milli Takımı formasını düzenli olarak giyen Babel de EURO 2020'yi düşünerek Ajax'ı tercih etti.
Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. UEFA'nın EURO 2020'yi 1 sene erteleme kararı almasıyla Galatasaray'ın Babel'den bonservis kazanma planı suya düştü. Sabah'ta yer alan habere göre Hollandalı yıldızın turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Ryan Babel'i yazın Katar-Çin gibi ülkelere iyi bir bedelle satmanın hesaplarını yapıyordu. .
YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANIYOR Kiralık oyuncularından Onyekuru ve Lemina ile devam etmek isteyen Galatasaray, FFP gereği satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Club Brugge'de süresiz kadro dışı bırakılan Diagne'den sonra EURO 2020'nin ertelenmesiyle Babel'in de satılma ihtimali ortadan kalktı.