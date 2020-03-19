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  3. 19 Mart 2020 10:40

Galatasaray'da yıldız isim elde kaldı!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düşünerek devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Ajax'a kiralık olarak giden Ryan Babel'in planları turnuvanın ertelenmesi ile altüst oldu. Aynı şekilde oyuncuyu Katar-Çin gibi ülkelere satmak isteyen sarı-kırmızılı takımın da hesapları tutmadı.

Galatasaray'da yıldız isim elde kaldı!

Devre arasında Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray yedek kalacak Ryan Babel'i değerini kaybetmemesi adına Ajax'a kiraladı. Elemelerde Hollanda Milli Takımı formasını düzenli olarak giyen Babel de EURO 2020'yi düşünerek Ajax'ı tercih etti.

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Galatasaray'da yıldız isim elde kaldı!

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. UEFA'nın EURO 2020'yi 1 sene erteleme kararı almasıyla Galatasaray'ın Babel'den bonservis kazanma planı suya düştü. Sabah'ta yer alan habere göre Hollandalı yıldızın turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Ryan Babel'i yazın Katar-Çin gibi ülkelere iyi bir bedelle satmanın hesaplarını yapıyordu. .

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Galatasaray'da yıldız isim elde kaldı!

YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANIYOR Kiralık oyuncularından Onyekuru ve Lemina ile devam etmek isteyen Galatasaray, FFP gereği satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Club Brugge'de süresiz kadro dışı bırakılan Diagne'den sonra EURO 2020'nin ertelenmesiyle Babel'in de satılma ihtimali ortadan kalktı.

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Galatasaray'da yıldız isim elde kaldı!

Ajax da performansından memnun olmadığı Babel'i sezon sonunda Galatasaray'a geri gönderme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüple iki sezon daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.

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