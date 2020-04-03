Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası!

Kurzawa ihtimali şu an kenarda dururken Terim'in Hasan Ali'yi de listesine eklediği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu, şartlar uygun olması halinde kadrosuna katabileceği öğrenildi.