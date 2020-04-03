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  3. 03 Nisan 2020 12:10

Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon mutlak bir sol bek takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.

Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası!

Önümüzdeki sezon mutlak bir sol bek takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.

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Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası!

Nagatomo'nun takımdan ayrılacağı ortamda Marcelo Saracchi gelecek sezon Galatasaray'ın tek sol beki olarak kalacak. 

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Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası!

Kurzawa ihtimali şu an kenarda dururken Terim'in Hasan Ali'yi de listesine eklediği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu, şartlar uygun olması halinde kadrosuna katabileceği öğrenildi.

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Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası!

ŞENER DE GİDİYORGalatasaray'da Saracchi'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor, Kurzawa alınırsa Terim, ikili rotasyon uygulayacak. Nagatomo'nun yanı sıra Şener ile de yollar ayrılacak. Kaynak: FotoMaç

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