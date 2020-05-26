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  3. 26 Mayıs 2020 19:17

Galatasaray'dan Wesley Sneijder bombası!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder'in, Fatih Terim'in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edildi.

Galatasaray'dan Wesley Sneijder bombası!

Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edildi.

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Galatasaray'dan Wesley Sneijder bombası!

Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü.

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Galatasaray'dan Wesley Sneijder bombası!

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'dan Wesley Sneijder bombası!

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