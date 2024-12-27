Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha

Vahid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt dışından bir konuyu oyuncu temsilcisi arkadaşım ile konuşurken Galatasaray’ın Cucho Hernández ile ilgilendiğini öğrendim… Teklif yok ama bayağı bir durumu sorup takip ediyorlarmış” ifadelerini kullandı.