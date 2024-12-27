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Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha

Trendyol Süper Lig'te daha ilk devre kapanmadan şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve en yakın rakibi Fenerbahçe'yle olan puan farkını daha şimdi den 8 puana yükselten Galatasaray ara transfer döneminde 35 maçta 23 gol, 14 asist istatistiği ile oynayan bir gol makinesini radarına aldı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in en büyük şampiyonluk adayı Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin boşluğunu dolduracak golcüsünü buldu.

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Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha - Resim: 2

Teknik Direktör Okan Buruk'un "aklındaki 9,5 numara" tanımının karşılığı olan ünlü golcü adım adım Galatasaray yolunda...

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Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha - Resim: 3

Futbol yorumcusu Erdal Vahid, Galatasaray’ın ABD MLS ekiplerinden Columbus Crew forması giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Cucho Hernández ile ilgilendiğini ifade etti.

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Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha - Resim: 4

Vahid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt dışından bir konuyu oyuncu temsilcisi arkadaşım ile konuşurken Galatasaray’ın Cucho Hernández ile ilgilendiğini öğrendim… Teklif yok ama bayağı bir durumu sorup takip ediyorlarmış” ifadelerini kullandı.

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