Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha
Trendyol Süper Lig'te daha ilk devre kapanmadan şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve en yakın rakibi Fenerbahçe'yle olan puan farkını daha şimdi den 8 puana yükselten Galatasaray ara transfer döneminde 35 maçta 23 gol, 14 asist istatistiği ile oynayan bir gol makinesini radarına aldı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Trendyol Süper Lig'in en büyük şampiyonluk adayı Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin boşluğunu dolduracak golcüsünü buldu.
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Teknik Direktör Okan Buruk'un "aklındaki 9,5 numara" tanımının karşılığı olan ünlü golcü adım adım Galatasaray yolunda...
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Futbol yorumcusu Erdal Vahid, Galatasaray’ın ABD MLS ekiplerinden Columbus Crew forması giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Cucho Hernández ile ilgilendiğini ifade etti.
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Vahid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt dışından bir konuyu oyuncu temsilcisi arkadaşım ile konuşurken Galatasaray’ın Cucho Hernández ile ilgilendiğini öğrendim… Teklif yok ama bayağı bir durumu sorup takip ediyorlarmış” ifadelerini kullandı.
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