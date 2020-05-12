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  3. 12 Mayıs 2020 13:52

Galatasaray'a bir şok daha! Hasan Şaş'tan sonra...

Galatasaray'da istifa depreminin ardından gözlerin çevrildiği Hasan Şaş'ın ayrılığının asıl sebebi belli oldu.

Galatasaray'a bir şok daha! Hasan Şaş'tan sonra...

Galatasaray'da istifa depreminin ardından gözlerin çevrildiği Hasan Şaş'ın ayrılığının asıl sebebi belli oldu.

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Galatasaray'a bir şok daha! Hasan Şaş'tan sonra...

Sarı-kırmızılıların unutulmaz futbolcusu ve Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu.

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Galatasaray'a bir şok daha! Hasan Şaş'tan sonra...

Şaş yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..." ifadelerini kullandı."

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Galatasaray'a bir şok daha! Hasan Şaş'tan sonra...

GALATASARAY İSTİFAYI DOĞRULADI Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada istifayı doğruladı ve Hasan Şaş'ın istifasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

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