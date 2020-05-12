Galatasaray'a bir şok daha! Hasan Şaş'tan sonra...
Galatasaray'da istifa depreminin ardından gözlerin çevrildiği Hasan Şaş'ın ayrılığının asıl sebebi belli oldu.
Galatasaray'da istifa depreminin ardından gözlerin çevrildiği Hasan Şaş'ın ayrılığının asıl sebebi belli oldu.
Sarı-kırmızılıların unutulmaz futbolcusu ve Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu.
Şaş yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..." ifadelerini kullandı."