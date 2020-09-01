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  3. 01 Eylül 2020 14:00

Galatasaray'a dev gelir

Yalnızca 1.43 milyon euro'luk transfer limiti olması nedeniyle orta saha transferinde sıkıntılar çeken Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu.

Galatasaray'a dev gelir

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in de sahibi olan Lüksemburglu dolar milyarderi Gerard Lopez, son olarak satın aldığı Portekiz Ligi takımı Boavista'ya yatırımlarına devam ederken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'a dev gelir

Transfer bütçesini artırarak gözünü yıldız futbolculara diken Boavista, bu kez Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'yi hedefine aldı.

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Galatasaray'a dev gelir

A Bola'nın haberine göre; Real Madrid ve Manchester City'nin eski Javi Garcia ile Boca Juniors'tan Seba Perez'i kadrosuna katarak güçlendiren Portekiz ekibi, sıraya Feghouli'yi aldı.

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Galatasaray'a dev gelir

Gelecek sezon Portekiz Ligi'nde zirveye oynamayı planlayan Boavista'nın 30 yaşındaki yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunacağı ifade ediliyor.

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