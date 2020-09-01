Galatasaray'a dev gelir
Yalnızca 1.43 milyon euro'luk transfer limiti olması nedeniyle orta saha transferinde sıkıntılar çeken Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in de sahibi olan Lüksemburglu dolar milyarderi Gerard Lopez, son olarak satın aldığı Portekiz Ligi takımı Boavista'ya yatırımlarına devam ederken, flaş bir iddia ortaya atıldı.
Transfer bütçesini artırarak gözünü yıldız futbolculara diken Boavista, bu kez Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'yi hedefine aldı.
A Bola'nın haberine göre; Real Madrid ve Manchester City'nin eski Javi Garcia ile Boca Juniors'tan Seba Perez'i kadrosuna katarak güçlendiren Portekiz ekibi, sıraya Feghouli'yi aldı.