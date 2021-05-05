Galatasaray'a Diagne piyangosu! Transfer için aranan kaynak bulundu
Sarı kırmızılı taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan ve bonservis ücreti nedeniyle çok tartışılan Galatasaray'ın hırçın golcüsü Mbaye Diagne'nin, Ada'da talipleri giderek artıyor.
Sarı kırmızılı taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan ve bonservis ücreti nedeniyle çok tartışılan Galatasaray'ın hırçın golcüsü Mbaye Diagne'nin, Ada'da talipleri giderek artıyor.
Devre arasında kiralık olarak Premier Lig'de kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'a kiralanan Senegalli golcü, golleriyle takımına katkıda bulunurken fizik gücü ve saha içindeki çalışkanlığıyla da birçok takımın transfer listesine girdi.
Kümede kalma şansı mucizelere kalan West Bromwich'te Mbaye Diagne'nin geleceği belirsizliğini korurken oyuncuya ülkeden 2 takım daha talip oldu.
Football Insider'ın haberine göre, West Bromwich Albion'ın küme düşmesi halinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mbaye Diagne için Premier Lig'den Crystal Palace ve Brighton & Hove Albion'dan ilgi var.