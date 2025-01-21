Galatasaray'a evinde Dinamo Kiev şoku

Galatasaray, Avrupa'da play-off'u son maça bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını 13'e yükseltti. Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu sezon ilk puanını aldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde ise hafta sonunda sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Dinamo Kiev, Avrupa'da bir sonraki maç haftasında Rigas ile karşı karşıya gelecek.