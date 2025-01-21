Galatasaray'a evinde Dinamo Kiev şoku
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Ukrayna ekibi bu sonuçla, Avrupa Ligi’ndeki ilk puanını aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaştı. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 53. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı. Dinamo Kiev'in golleri 45. dakikada Vladyslav Vanat ile 68. dakikada 81. dakikada Andriy Yarmolenko'dan geldi.
Galatasaray, Avrupa'da play-off'u son maça bıraktı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını 13'e yükseltti. Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu sezon ilk puanını aldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde ise hafta sonunda sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Dinamo Kiev, Avrupa'da bir sonraki maç haftasında Rigas ile karşı karşıya gelecek.
MERTENS’TEN REKOR
Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı 10 numarası Dries Mertens, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başlanan turnuvada en çok forma giyen isim oldu. Dinamo Kiev maçına ilk 11’de başlayan tecrübeli futbolcu, bu maçla birlikte Avrupa Ligi’ndeki 70’nci maçında görev aldı. 37 yaşındaki 10 numara, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla maça çıkan futbolcu ünvanını aldı.