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  3. 06 Nisan 2018 12:22

Galatasaray'a gol kralı !

Galatasaray, forvette Gomis'in yanına bir gol kralı daha getirmeyi planlıyor.

Galatasaray'a gol kralı !

Galatasaray , Bafe Gomis'in yanına golcü ararken İspanyol basını, sürpriz bir transfer iddiasını ortaya attı.
(Fotomaç)

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Galatasaray'a gol kralı !

Sarı-kırmızılı ekibin, İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid forması giyen Jaime Mata'yı sezon sonunda bonservis ödemeden transfer edeceği belirtildi.

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Galatasaray'a gol kralı !

Galatasaray'ın Valladolid ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İspanyol forvetin menajeri ile anlaşmaya yakın olduğu ve sezonun bitmesinin ardından imzaların atılabileceği ileri sürüldü.

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Galatasaray'a gol kralı !

TALİBİ ÇOK

29 yaşındaki İspanyol forvet ile Galatasaray'ın dışında La Liga ekipleri Eibar ve Getafe'nin de olduğu kaydedildi.

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