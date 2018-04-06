Galatasaray'a gol kralı !
Galatasaray, forvette Gomis'in yanına bir gol kralı daha getirmeyi planlıyor.
Galatasaray , Bafe Gomis'in yanına golcü ararken İspanyol basını, sürpriz bir transfer iddiasını ortaya attı.
(Fotomaç)
Sarı-kırmızılı ekibin, İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid forması giyen Jaime Mata'yı sezon sonunda bonservis ödemeden transfer edeceği belirtildi.
Galatasaray'ın Valladolid ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İspanyol forvetin menajeri ile anlaşmaya yakın olduğu ve sezonun bitmesinin ardından imzaların atılabileceği ileri sürüldü.