Galatasaray'da gündem Isaac Kiese Thelin !
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'la ilgili Belçika basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'la ilgili Belçika basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'le maddi sorunlar yaşayan sarı-kırmızılı yönetimin golcü transferi için kolları sıvadığı kaydedildi.
Belçika'da yayım yapan Voetbalkrant adlı internet portalının paylaştığı habere göre Galatasaray, Anderlecht forması giyen Isaac Kiese Thelin'le yakından ilgileniyor.