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  3. 06 Ağustos 2018 15:25

Galatasaray'da gündem Isaac Kiese Thelin !

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'la ilgili Belçika basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Galatasaray'da gündem Isaac Kiese Thelin !

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'la ilgili Belçika basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

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Galatasaray'da gündem Isaac Kiese Thelin !

Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'le maddi sorunlar yaşayan sarı-kırmızılı yönetimin golcü transferi için kolları sıvadığı kaydedildi.

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Galatasaray'da gündem Isaac Kiese Thelin !

Belçika'da yayım yapan Voetbalkrant adlı internet portalının paylaştığı habere göre Galatasaray, Anderlecht forması giyen Isaac Kiese Thelin'le yakından ilgileniyor.

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Galatasaray'da gündem Isaac Kiese Thelin !

Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlerde bulunduğu kaydedilirken oyuncuya Lokomotiv Moskova, Dinamo Kiev ve Bayer Leverkusen'in de talip olduğu belirtildi.

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