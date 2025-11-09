Galatasaray'a Kocaeli deplasmanında soğuk duş: Yenilmezlik serisi sona erdi!
Süper ligin 12’nci haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini altı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
2’nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Ahmet ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Tayfur’un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
14’üncü dakikada Agyei’nin pasıyla topla buluşan Tayfur’un şutunda Uğurcan gole izin vermedi. Dönen topta Linetty’nin vuruşunda top auta gitti.
20’nci dakikada Agyei’nin pasıyla topla buluşan Serdar’ın şutunda kaleci Uğurcan iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
