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  3. 10 Eylül 2020 14:25

Galatasaray'a sürpriz orta saha

Galatasaray'ın yakın dönemde kadrosuna kattığı Onyekuru, Belhanda, Ndiaye ve Ozornwafor gibi oyuncuların menajerliğini yapan, Emre Kılınç'ın da danışmanlığını yürüten menajer William D'Avila, son olarak Etebo'yu sarı-kırmızılı takıma getirmişti.

Galatasaray'a sürpriz orta saha

Galatasaray yönetimi, ünlü menajerin tavsiyesi sonrası izlettirdiği Etebo'yu Stoke City'den 1 yıllığına kiralamıştı.

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Galatasaray'a sürpriz orta saha

D'Avila'nın, orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir ismi daha önerdiği öğrenildi.

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Galatasaray'a sürpriz orta saha

Galatasaray yönetimiyle arası bir hayli iyi olan D'Avila, Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen Azor Matusiwa'yı da getirebileceğini yönetime iletti.

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Galatasaray'a sürpriz orta saha

Ünlü menajer, Angola asıllı Hollandalı ön liberonun tam Galatasaray'a göre bir isim olduğunu ifade etti.

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