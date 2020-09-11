Galatasaray'a sürpriz orta saha
Galatasaray'ın yakın dönemde kadrosuna kattığı Onyekuru, Belhanda, Ndiaye ve Ozornwafor gibi oyuncuların menajerliğini yapan, Emre Kılınç'ın da danışmanlığını yürüten menajer William D'Avila, son olarak Etebo'yu sarı-kırmızılı takıma getirmişti.
Galatasaray yönetimi, ünlü menajerin tavsiyesi sonrası izlettirdiği Etebo'yu Stoke City'den 1 yıllığına kiralamıştı.
D'Avila'nın, orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir ismi daha önerdiği öğrenildi.
Galatasaray yönetimiyle arası bir hayli iyi olan D'Avila, Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen Azor Matusiwa'yı da getirebileceğini yönetime iletti.