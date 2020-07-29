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  3. 29 Temmuz 2020 09:06

Galatasaray'a transfer şoku!

Bu sezon özellikle pandemi dönüşü sonrası yaşadığı kayıplarla zirve yarışında büyük kayıplar yaşayan Galatasaray ligi 56 puanla 6. sırada tamamlayabilmişti.

Galatasaray'a transfer şoku!

Bu sezon özellikle pandemi dönüşü sonrası yaşadığı kayıplarla zirve yarışında büyük kayıplar yaşayan Galatasaray ligi 56 puanla 6. sırada tamamlayabilmişti.

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Galatasaray'a transfer şoku!

Hal böyle olunca önümüzdeki sezona yenilenmiş bir kadro ile başlamak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar transfer girişimlerine başlamış, birçok isimle temaslarını sıklaştırmıştı.

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Galatasaray'a transfer şoku!

Takıma gelecek isimlerin yanı sıra halihazırda kadroda bulunan ve farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen isimler için de harekete geçen kurmaylar, Yuto Nagatomo ve Mariano ile yollarını ayırmıştı.

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Galatasaray'a transfer şoku!

Bu isimlerden biri olan ve geçtiğimiz sezonu Belçika ekiplerinden Club Brugge'de geçiren Senegalli golcü Diagne için de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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