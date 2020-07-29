Galatasaray'a transfer şoku!
Bu sezon özellikle pandemi dönüşü sonrası yaşadığı kayıplarla zirve yarışında büyük kayıplar yaşayan Galatasaray ligi 56 puanla 6. sırada tamamlayabilmişti.
Bu sezon özellikle pandemi dönüşü sonrası yaşadığı kayıplarla zirve yarışında büyük kayıplar yaşayan Galatasaray ligi 56 puanla 6. sırada tamamlayabilmişti.
Hal böyle olunca önümüzdeki sezona yenilenmiş bir kadro ile başlamak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar transfer girişimlerine başlamış, birçok isimle temaslarını sıklaştırmıştı.
Takıma gelecek isimlerin yanı sıra halihazırda kadroda bulunan ve farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen isimler için de harekete geçen kurmaylar, Yuto Nagatomo ve Mariano ile yollarını ayırmıştı.